Padovano Moto premiato come primo negozio per vendite Yamaha in Italia

Padovano Moto di Corciano è stato premiato come primo negozio per vendite Yamaha in Italia. Il riconoscimento è stato consegnato a Roma, durante il Dealer Meeting organizzato da Yamaha Motor Europa al Marriott Park Hotel.

A ritirare il premio è stato il titolare, Daniele Padovano. «Questo premio rappresenta un importante risultato per tutto il nostro team – ha detto Daniele Padovano – essere il primo punto vendita Yamaha in Italia conferma l’impegno quotidiano che mettiamo nell’offrire ai clienti qualità, competenza e passione per il mondo delle due ruote».

Il risultato consolida la posizione di Padovano Moto come punto di riferimento per gli appassionati Yamaha nel Centro Italia. L’azienda, attiva da anni nel settore, viene riconosciuta per l’attenzione al cliente, la gamma di prodotti e la conoscenza del mercato motociclistico.

Secondo Yamaha, il premio evidenzia anche la solidità della rete commerciale italiana e il ruolo crescente dei concessionari umbri nel comparto. Ulteriori iniziative dedicate ai dealer sono previste nei prossimi mesi.