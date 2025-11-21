spot_img
venerdì 21 Novembre 2025
Fossati (Galbusera): “Con Aisla la sostenibilità è un’impegno quotidiano”

(Adnkronos) – “La sostenibilità non è uno slogan, è un gesto quotidiano. Per noi, non è solo la transizione ecologica, l’ambiente o la trasformazione digitale. Per noi, la sostenibilità sono le persone. Sicuramente non possiamo parlare – e crediamo che non si possa parlare – di progresso sostenibile o di sostenibilità se ci dimentichiamo di chi oggi ha bisogno, di chi sta affrontando un momento difficile, di chi combatte contro una malattia”. Lo ha detto Luca Fossati, Hse & Sustainability Manager di Galbusera intervenendo alla maratona live di musica, spettacolo e storie di vita ‘La promessa 2025′, promossa da Aisla-Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per sostenere la ricerca sulla Sla presso la sede dell’agenzia Adnkronos a Roma. 

“Credo che stasera sia un’opportunità per un’azienda come Galbusera – aggiunge Fossati – perché abbiamo modo di provare a essere di esempio e di ispirare altre aziende a seguire la nostra strada, aiutando e collaborando con Aisla. Credo inoltre che l’impegno quotidiano, tangibile e concreto messo in campo nel sostegno di Aisla e della sua comunità dia un valore reale a parole come responsabilità sociale d’impresa o impatto sociale d’impresa”. 

“Prendersi cura delle persone più fragili – sottolinea il manager – non significa fare beneficenza una tantum, significa farlo con il cuore. Questo vuol dire trovare un progetto, trovare un’associazione – come noi abbiamo trovato Aisla – e sostenerla negli anni. Questo è quello che stiamo facendo ormai da 3 anni, in collaborazione con un’altra grande azienda, Lint, e sicuramente continueremo a farlo. Questo per noi è un modo importante di portare al di fuori dell’azienda – quindi nella comunità – uno dei nostri valori più grandi, che è la cura della persona”. 

