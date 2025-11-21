Calcio Paralimpico, sabato al via i campionati regionali allo stadio Fioroni

Lo stadio Fioroni di Ellera ospiterà sabato 22 novembre l’avvio dei campionati umbri di calcio paralimpico organizzati dalla FIGC-DCPS (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale). A partire dalle 10.15 prenderanno il via due competizioni: il campionato di 3° Livello e il “Fun & Play”, torneo promozionale pensato per garantire la massima inclusività.
Il programma prevede tre partite sul campo A per il 3° Livello, che vede in gara ASD Nuova Alba, ASD Angelana e Foligno 1928 “Team Mola”. Sul campo B si giocherà invece il Fun & Play, con quattro incontri che coinvolgeranno ASD Ellera, ASD Atletico BMG, ASD Tiber “Media Valle del Tevere” e ASD Junior Castello.
La formula del Fun & Play, iniziativa specifica della DCPS, permette agli educatori di seguire i ragazzi direttamente in campo durante le partite, con l’obiettivo di favorire la partecipazione di tutti gli atleti. Il calendario di questo torneo promozionale viene stilato di giornata in giornata.
Il campionato di 3° Livello proseguirà con altre quattro giornate: il 17 gennaio, il 7 febbraio, il 7 marzo e il 28 marzo 2026, sempre allo stadio Fioroni con gli stessi tre club in competizione.
Sabato 29 novembre sarà la volta del campionato interregionale di 2° Livello Umbria-Marche, che coinvolgerà cinque squadre: ASD Pontevecchio, APD Anthropos Civitanova Marche, AC Perugia 1905, ASD Junior Castello e ASD Superga 48.
Questo torneo, che si preannuncia competitivo, si svolgerà principalmente a Ellera con la possibilità di una giornata a Monte San Giusto (MC) e un’eventuale partita allo stadio Renato Curi di Perugia. Il calendario prevede cinque giornate fino all’11 aprile 2026.