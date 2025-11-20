Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6 sull’isola di Seram

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito l’isola di Seram, nell’Indonesia orientale. Lo ha riferito Centro tedesco Helmholtz per le Geoscienze, aggiungendo che il sisma si è verificato a una profondità di 136 km sotto il livello del suolo.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi. Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità. Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.