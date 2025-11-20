spot_img
giovedì 20 Novembre 2025
Ron live in Piazza Mastai a Roma per l’Aisla: “Importante sensibilizzare”

(Adnkronos) – “Da tanti anni seguo Aisla, ma non solo: vado appena posso a trovare degli amici che la Sla ce l’hanno. Per me è veramente farsi sentire, esserci, è importante sensibilizzare”. A dirlo all’Adnkronos è Ron, intervistato in occasione dell’evento in programma stasera nella sede dell’agenzia Adnkronos in Piazza Mastai in cui musica e solidarietà tornano a unirsi, dal titolo La Promessa 2025 di Aisla, dedicato all’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.  

Ron, testimonial ufficiale di Aisla Onlus, è molto sensibile alla tematica dopo aver perso un carissimo amico proprio a causa della Sla. Stasera, in un palco allestito in Piazza Mastai, canterà cinque dei più grandi successi del suo repertorio: ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’, ‘Anima’, ‘Una città per cantare’, ‘Almeno pensami’ e ‘Piazza grande’.  

