“Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa”, Montecitorio si veste di rosso

(Adnkronos) – Montecitorio illuminato ieri sera di rosso “per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa”, in adesione alla Red Week di Aiuto alla Chiesa che Soffre.
