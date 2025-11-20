spot_img
giovedì 20 Novembre 2025
“Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa”, Montecitorio si veste di rosso

(Adnkronos) – Montecitorio illuminato ieri sera di rosso “per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa”, in adesione alla Red Week di Aiuto alla Chiesa che Soffre. 

