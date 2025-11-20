spot_img
giovedì 20 Novembre 2025
spot_img

Pam licenzia tre cassieri con il “test del carrello”: apprensione anche in Umbria

Cronaca
183

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

Sembravano clienti come tanti, invece erano ispettori della catena di supermercati Pam. Hanno nascosto prodotti tra le casse di birra e acqua nei carrelli e poi sono passati al pagamento. Quando i dipendenti alla cassa non si sono accorti dei prodotti celati, è scattato il licenziamento. Almeno tre i casi accertati tra Siena e Livorno, ma ci sarebbero segnalazioni anche dal Lazio. Una vicenda che sta creando apprensione anche tra i lavoratori umbri della grande distribuzione.

Il primo episodio ha riguardato Fabio, dipendente 62enne di un punto vendita di Siena. L’uomo, delegato sindacale con una lunga carriera alle spalle, è stato sottoposto a due controlli sotto copertura nel giro di pochi mesi. Al secondo test non ha notato alcuni articoli nascosti nelle confezioni ed è stato licenziato.
A Livorno stessa sorte per altri due lavoratori: Tommaso, con trent’anni di anzianità, e Davide, in azienda da oltre vent’anni.

I sindacati parlano di una pratica scorretta e potenzialmente discriminatoria.
Secondo la Filcams Cgil di Siena i cassieri non sono poliziotti e non possono essere accusati di complicità per un errore. Intervistata da La Nazione, la giuslavorista Silvia Ventura spiega che il metodo del finto cliente viene utilizzato nelle aziende e si è particolarmente diffuso in questi anni. “Il licenziamento però è un provvedimento eccessivo”, dice l’esperta commentando la vicenda. In settimana è previsto un tavolo nazionale a Roma tra azienda e sindacati. La vicenda potrebbe approdare in Parlamento con un’interrogazione al ministro del Lavoro.

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie