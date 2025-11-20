spot_img
giovedì 20 Novembre 2025
Mondiali 2026, oggi sorteggio playoff per l’Italia: orario, possibili avversarie e dove vederlo

(Adnkronos) – Giornata decisiva per l’Italia verso i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 20 novembre, la Nazionale del ct Gennaro Gattuso conoscerà il percorso nei playoff verso il torneo in Usa, Messico e Canada della prossima estate. Gli azzurri dovranno affrontare prima una semifinale, poi la finale per entrare a far parte delle 48 qualificate. Ecco orario del sorteggio, dove vederlo in tv e streaming e possibili avversarie. 

Com’è il quadro dei playoff? Si sono qualificate come seconde nei gironi Slovacchia, Kosovo, Danimarca, Ucraina, Turchia, Irlanda, Polonia, Bosnia-Erzegovina, Italia, Galles, Albania e Repubblica Ceca, alle quali si aggiungono, via Nations League, Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord. 

La ripartizione delle fasce vede in prima Italia, Danimarca, Turchia e Ucraina. In seconda Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia. In terza Irlanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina e Kosovo. In quarta Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord. 

Le squadre di prima e seconda fascia saranno accoppiate rispettivamente con quelle di quarta e terza, giocando la semifinale in casa, mentre la sede della finale sarà decisa dal sorteggio. L’Italia quindi sfiderà in semifinale una tra Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord.
 

Il sorteggio per i playoff dei Mondiali è in programma oggi, giovedì 20 novembre, alle 13 a Zurigo. Le semifinali si giocano il 26 marzo e le finali il 31 marzo. Il sorteggio sarà visibile in chiaro su Rai Sport (canale 58 ) e in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200 di Sky). Sarà disponibile anche in streaming su NOW, RaiPlay, Sky Go o sul sito della Fifa (o canale YouTube).  

