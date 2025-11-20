spot_img
giovedì 20 Novembre 2025
spot_img

Massucci: “Lavorare nel quotidiano per giovani, dobbiamo dare strumenti”

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Noi adulti e soprattutto noi uomini delle istituzioni, dobbiamo lavorare quotidianamente per i diritti dei giovani”. Stare tutti insieme per parlare di valori, per dare ai nostri ragazzi gli strumenti per fare le scelte giuste è un obiettivo che dobbiamo perseguire nel quotidiano”. Lo dice il Questore di Roma, Roberto Massucci, intervenendo ai lavori organizzati in occasione della giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in corso presso la sala Mechelli della Regione Lazio. “Questo è un appuntamento per riflettere, per approfondire – continua Massucci – per impegnarci. I ragazzi che sono qui oggi sono a metà tra l’infanzia e l’età adulta e hanno il diritto di vivere questa fase”, conclude. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie