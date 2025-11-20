Influenza, alert Ecdc: “Insolito trend precoce, vaccinarsi senza indugio. Rischio stagione pesante”

(Adnkronos) –

Influenza 2025-2026 in anticipo e con il rischio di un impatto pesante sul servizio sanitario. E’ l’allarme che arriva dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

“I casi di influenza rilevati stanno aumentando insolitamente presto nei Paesi dell’Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See), con un anticipo di 3 o 4 settimane rispetto alle 2 stagioni più recenti, è l’alert. Secondo una valutazione del rischio, l’Ecdc spiega come “un ceppo influenzale di recente comparsa dell’influenza A/H3N2, il sottoclade K, che sta guidando la circolazione”. L’appello dell’agenzia è a “vaccinarsi senza indugio”.

“Quest’anno stiamo assistendo a un aumento dei casi di influenza molto prima del solito e questo significa che il tempo è fondamentale – avverte Edoardo Colzani, responsabile virus respiratori dell’Ecdc – Se avete diritto alla vaccinazione, non aspettate oltre. Vaccinarsi ora è uno dei modi più efficaci per proteggere se stessi e chi ci circonda da gravi malattie quest’inverno”.

L’Ecdc diffonde in una nota alcune raccomandazioni. “Le persone a maggior rischio di malattie gravi – si legge – dovrebbero vaccinarsi senza indugio. Questi gruppi includono le persone di età superiore ai 65 anni, le donne in gravidanza, le persone con patologie preesistenti e croniche o immunodepresse, le persone che vivono in ambienti chiusi come le strutture di assistenza a lungo termine. Vaccinatevi se siete operatori sanitari o lavorate in una struttura di assistenza a lungo termine”, chiede inoltre l’agenzia. Ancora: “Le strutture sanitarie e le strutture di assistenza a lungo termine dovrebbero rafforzare i loro piani di preparazione e le misure di prevenzione e controllo delle infezioni, nonché incoraggiare il personale e i visitatori a utilizzare mascherine durante i periodi di maggiore circolazione di virus respiratori”.

Gli altri suggerimenti: “Gli operatori sanitari dovrebbero valutare la somministrazione tempestiva di farmaci antivirali ai pazienti a più alto rischio di malattia grave per ridurre le complicanze; gli operatori sanitari dovrebbero valutare l’utilizzo della profilassi antivirale durante le epidemie in ambienti chiusi, ad esempio nelle strutture di assistenza a lungo termine; i Paesi dovrebbero promuovere una comunicazione chiara e mirata sulla vaccinazione, l’igiene delle mani e le buone pratiche respiratorie per contribuire a ridurre la trasmissione nella comunità”.

“L’Europa potrebbe trovarsi ad affrontare una stagione influenzale più grave rispetto al passato, soprattutto in caso di una bassa copertura vaccinale”. E il monito dell’Ecdc. “Sebbene permanga incertezza riguardo all’impatto sulla salute pubblica della prossima stagione influenzale”, precisa l’agenzia, l’Ecdc si sta preparando allo “scenario” più pesante e insiste sulla necessità di vaccinarsi perché “un numero di infezioni superiore al normale aumenterebbe ulteriormente la pressione sui sistemi sanitari”.

