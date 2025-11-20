spot_img
giovedì 20 Novembre 2025
Incendio alla Cop30 in Brasile, evacuati i partecipanti

(Adnkronos) – L’incendio, scoppiato in un padiglione del sito della Cop30 a Belém, è “sotto controllo”. Ad annunciarlo è stato il ministro brasiliano del Turismo Celso Sabino, aggiungendo che non ci sono stati feriti. “È già sotto controllo, i vigili del fuoco dello stato di Páré sono sul posto”, ha dichiarato il ministro alla televisione brasiliana, pochi minuti dopo l’evacuazione del sito della conferenza internazionale sul clima, che si concluderà venerdì. 

