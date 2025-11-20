spot_img
giovedì 20 Novembre 2025
Il Milan in Nba? Il (nuovo) progetto pronto a sbarcare in Europa

(Adnkronos) – Anche il Milan in Nba? Il progetto (molto ambizioso) potrebbe diventare presto realtà con Nba Europe, strettamente legato al mondo del calcio. A spiegarlo è stato direttamente Mark Tatum, deputy commissioner Nba, durante la Dealmakers conference dello Sports Business Journal: “Sarà quasi come una Champions League del basket in Europa. Brand come Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Psg e Milan giocheranno a basket ed è una cosa molto interessante”. 

Tatum ha aggiunto, relativamente al progetto: “Saranno contenuti premium sportivi in diretta, rilevanti non solo in Europa, ma a livello globale. Avranno importanza in Asia, negli Stati Uniti e in Nord America perché alcuni dei marchi di cui stiamo parlando hanno un enorme seguito in giro per il mondo”.  

E sulle tempistiche? Tatum ha detto: “Nell’immediato ci immaginiamo una competizione preseason in cui squadre della Nba vengono a giocare in Europa, come Knicks, Lakers o Bulls contro Psg, Real Madrid e Manchester City con una coppa in palio anche tra un anno. Nel medio-lungo periodo, tra 5-10 anni, potrete vedere una situazione con squadre come Milan e Barcellona nella Nba Cup”. 

