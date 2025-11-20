Gaza, Idf: “Raid sulla Striscia dopo attacco contro militari Israele”. Hamas: “Pericolosa escalation”

(Adnkronos) – Cessate il fuoco fragile a Gaza. E’ di almeno 24 morti il bilancio dei raid aerei israeliani lanciati ieri pomeriggio sulla Striscia, secondo i media palestinesi. Il Times of Israel riferisce che le Idf hanno condotto raid su obiettivi di Hamas dopo che i miliziani hanno aperto il fuoco contro i militari israeliani a Khan Younis nel sud dell’enclave palestinese.

“Noi la consideriamo una pericolosa escalation attraverso la quale il criminale di guerra Netanyahu cerca di riprendere il genocidio contro il nostro popolo”, si legge in una dichiarazione di Hamas in cui si afferma che gli attacchi aerei lanciati sulla Striscia mettono a rischio la tenuta del cessate il fuoco.

Le Idf hanno colpito anche diverse infrastrutture di Hezbollah nel Libano meridionale. Lo ha reso noto su X l’esercito israeliano, precisando che i raid sono avvenuti dopo aver diramato avvisi di evacuazione.

Ieri Benjamin Netanyahu ha visitato le truppe israeliane dispiegate in territorio siriano, oltre la linea di demarcazione tra i due Paesi. Il premier ha definito di “immensa importanza” la presenza militare israeliana nella zona cuscinetto in Siria. In un video diffuso dal suo ufficio, Netanyahu ha detto di attribuire “un’importanza immensa alle nostre capacità lì, offensive e difensive, per salvaguardare i nostri alleati drusi e, soprattutto, per salvaguardare Israele e il suo confine settentrionale di fronte alle Alture del Golan. Questa missione può continuare a svilupparsi, contiamo su di voi”.

internazionale/esteri

