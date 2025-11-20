spot_img
giovedì 20 Novembre 2025
De Rosa (Aistom): “Rete specialisti decisiva per sostenere pazienti stomizzati”

(Adnkronos) – “Costruire una rete solida tra professionisti e strutture sanitarie è essenziale per garantire continuità assistenziale e supporto alle persone stomizzate una volta dimesse dall’ospedale”. Lo ha sottolineato Ciro De Rosa, vicepresidente dell’Associazione italiana stomizzati (Aistom), all’inaugurazione del bagno per persone con stomia presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma. 

“Fare rete – evidenzia – significa accompagnare chi, dopo il ricovero, torna a casa con una condizione che cambia la morfologia del proprio corpo”, cosa che “spesso comporta mancanza di autonomia, soprattutto negli anziani”. Il vicepresidente di Aistom ricorda anche l’importanza di un registro unico degli stomaterapisti, realizzato proprio per facilitare il confronto tra professionisti. “Se emerge un dubbio su come affrontare un problema – spiega – la rete consente di chiedere aiuto e trovare insieme la soluzione. Il nostro obiettivo è offrire un vero sostegno alle persone stomizzate: il motto della nostra associazione è che la vita va sempre vissuta”. 

