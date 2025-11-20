spot_img
giovedì 20 Novembre 2025
spot_img

Aurigemma (Reg. Lazio): “Supportare i ragazzi, importante fare rete”

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Come consiglio regionale del Lazio abbiamo supportato questa iniziativa nella giornata internazionale dell’Infanzia proprio perché siamo pienamente convinti che i nostri ragazzi vadano supportati. Fare rete con i docenti, con le scuole, con le forze dell’ordine con il nostro garante, è un’iniziativa che portiamo avanti non sono il questa giornata ma tutto l’anno”. Lo dice il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenendo ai lavori organizzati in occasione della giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in corso presso la sala Mechelli della Regione Lazio. Il presidente sottolinea che la giornata di oggi è “stabilita dall’Onu. Oggi si garantiscono dei diritti fondamentali che sono, purtroppo, assenti in alcune parti del mondo. Come istituzioni stiamo lavorando per cercare di rendere omogenei, sul territorio nazionale, i diritti dei giovani”, conclude.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie