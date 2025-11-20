spot_img
giovedì 20 Novembre 2025
spot_img

Ascolti tv, 19 novembre: chi ha vinto tra ‘Gigi e Vanessa Insieme’ e ‘Montalbano’?

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Testa a testa tra le ammiraglie Rai e Mediaset nella sfida del prime time. A prevalere in termini di share è Canale 5 con lo show ‘Gigi e Vanessa Insieme’, che ottiene il 20.3%, mentre in valori assoluti il programma più visto della serata è la replica de ‘Il Commissario Montalbano’ su Rai1, che raccoglie davanti al video 3.037.000 spettatori (18.3%).Ottima performance per Rai3 con “Chi l’ha Visto?”, che si conferma uno dei programmi più seguiti del mercoledì sera con 1.491.000 spettatori e il 9,5% di share.  

Fuori dal podio troviamo La7 con ‘Una Giornata Particolare’ che ha raccolto 1.040.000 spettatori (6% share) mentre Rai2 con ‘L’uomo dei ghiacci – The Ice Road’ ha interessato 719.000 spettatori (4,1% share). A seguire: Italia1 con ‘Terminator – Destino oscuro’ (658.000 spettatori, 4% share); Nove con ‘La Corrida’ (486.000 spettatori, 3,7% share); Rete4 con ‘Realpolitik’ (419.000 spettatori, 3,3% share) e Tv8 con ‘4 Ristoranti’ (388.000 spettatori, 2,7% share). 

In access prime time, domina Canale 5 con ‘La Ruota della Fortuna’ con 5.639.000 spettatori e uno share del 27,3%, mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai1, ha raccolto 4.580.000 spettatori (22,1% share). 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie