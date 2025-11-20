A piedi di corsa sul Grande Raccordo Anulare, uomo salvato da due poliziotti

(Adnkronos) – Un uomo, alla guida della sua autovettura lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma, ha improvvisamente urtato il new jersey che divide le corsie. In preda alla confusione e alla disperazione, è poi sceso dall’auto e ha iniziato a correre al centro della carreggiata, tra i veicoli che sfrecciavano. E’ successo lo scorso pomeriggio e a scongiurare il peggio, sono stati Giuseppe e Luca, due agenti della sezione Volanti, che si sono lanciati tra le auto in transito, riuscendo a raggiungere l’uomo e a bloccarlo proprio nella corsia centrale.

Quando sono riusciti ad afferrarlo, l’uomo urlava di volerla fare finita, preferendo essere investito da un’auto pur di non sentire nulla. Trascinato fino alla corsia di emergenza, è stato tranquillizzato fino all’arrivo del personale medico del 118. A raccontare il resto è la voce rotta della moglie, che ha assistito alla scena e ha voluto ringraziare quegli agenti che, senza esitare, hanno restituito la vita al suo compagno: “La loro professionalità, prontezza e umanità hanno fatto la differenza in un momento di grande difficoltà e pericolo. È confortante sapere che la nostra città può contare su agenti così preparati e dedicati al servizio dei cittadini. Vi prego di voler trasmettere a loro, e a tutto il personale della Questura di Roma, la mia più profonda riconoscenza.”.

