Violenza sulle donne, ok unanime della Camera alla legge sul consenso

(Adnkronos) – Con 227 voti a favore la Camera ha approvato all’unanimità la legge che modifica il delitto di violenza sessuale, introducendo la nozione di ‘consenso libero e attuale’ ad atti sessuali, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul.

Il consenso diventa così l’unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale. Il testo passa ora all’esame del Senato.

Il 13 novembre scorso, in commissione Giustizia della Camera, era stato dato il via libera all’unanimità al mandato al relatore sulla Pdl per la modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. In quell’occasione Elly Schlein aveva festeggiato pubblicando una foto in cui stringeva la mano alla premier Giorgia Meloni. “Senza consenso è sempre violenza. Solo sì è sì! In commissione giustizia alla Camera abbiamo approvato all’unanimità una norma importantissima che per la prima volta introduce il principio del libero consenso: finalmente si chiarisce che solo sì è sì, finalmente si chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è stupro”, scriveva sui social.

“Una svolta culturale fondamentale nel contrasto alla violenza di genere. È un passo avanti richiesto anche dalla convenzione di Istanbul e abbiamo dimostrato che su questo tema fondamentale si può andare trovare un terreno comune tra maggioranza e opposizione per far fare passi in avanti al Paese”, proseguiva la segretaria del Pd.

