Torna Gherlinda Wedding: l’evento dedicato al matrimonio è in scena il 22 e 23 novembre

Al centro d’intrattenimento di Corciano proposte, tendenze e servizi per i futuri sposi. In programma sfilate di abiti da cerimonia, live show di make-up, acconciatura e tanti espositori specializzati

(AVInews) – Corciano, 19 nov. – Il mondo del wedding torna protagonista con l’edizione 2025 di Gherlinda Wedding, in programma sabato 22 e domenica 23 novembre al centro d’intrattenimento Gherlinda di Corciano. Un evento diventato ormai un punto di riferimento per l’Umbria e non solo, capace ogni anno di riunire professionisti, creativi e aziende che accompagnano le coppie nel percorso verso il giorno più importante.

L’appuntamento 2025 si presenta rinnovato, più ampio e ancora più ricco di contenuti, mantenendo però la stessa missione che ha decretato il successo del format: offrire alle coppie un’esperienza concreta, emozionale e diretta, dove poter toccare con mano proposte, tendenze e servizi. Tra i protagonisti di questa edizione spiccano due realtà di grande prestigio: Atelier Nozze e Fantasy Sposi. Atelier Nozze, da Orvieto, porta con sé una lunga storia familiare che attraversa tre generazioni, una realtà che negli anni ha saputo consolidare una vera e propria cultura della sartoria fatta di ascolto, di ricerca dei materiali e di una cura che accompagna le future spose e gli sposi passo dopo passo. Le loro creazioni nascono sempre da un dialogo intimo con chi sceglie l’abito, trasformando la scelta in un momento di emozione autentica.

Fantasy Sposi, punto di riferimento a Città di Castello, si distingue invece per l’ampia varietà di modelli, stili e collezioni: dal romantico allo shabby chic, dalle linee più classiche a quelle più contemporanee, con particolare attenzione anche alla figura curvy. La forza dell’atelier sta nella capacità di combinare creatività e tecnica sartoriale, offrendo abiti ricercati, personalizzabili e capaci di valorizzare ogni fisicità. Accanto alla sposa, un servizio completo dedicato anche allo sposo, alla cerimonia e ai più piccoli. Due storie diverse, ma unite dalla stessa volontà di guidare ogni coppia verso un abito che non sia solo un capo, ma un racconto. Anche nell’edizione 2025 il Gherlinda Wedding accoglierà una selezione di espositori specializzati, fotografi, agenzie viaggi, wedding planner, location, servizi personalizzati e una scenografica esposizione di auto storiche dedicate al mondo della cerimonia.

Il programma prevede, inoltre, live show di make-up e acconciatura accanto a momenti dimostrativi aperti al pubblico, realizzati da professionisti del settore. Le modelle indosseranno splendidi abiti da sposa, posando in veri e propri set per shooting fotografici allestiti lungo la galleria, offrendo alle coppie un’occasione unica per vedere in azione i dettagli e le proposte degli espositori.

“L’evento continua così il percorso di rilancio avviato negli ultimi anni – ha dichiarato il direttore del Gherlinda, Simone Mainiero –, inserendosi nel progetto più ampio di valorizzazione del territorio e delle eccellenze umbro-marchigiane. Un format che non si limita a esporre, ma crea connessioni, sinergie e nuove opportunità per le aziende partecipanti. Gherlinda Wedding è un luogo dove il mondo del matrimonio può incontrarsi, confrontarsi e innovare. Un appuntamento che unisce emozioni, professioni e creatività in un ambiente accogliente e dinamico, pensato per accompagnare ogni coppia verso il proprio giorno speciale”.