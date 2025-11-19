Quasi 7 milioni tra pazienti oncologici e caregiver, premio Incontradonna ‘narrazione come cura’

(Adnkronos) – In Italia sono quasi 4 milioni i pazienti oncologici e 3 milioni i caregiver – spesso familiari – che si prendono cura di loro ogni giorno, dedicando tempo e forze. Due percorsi diversi e complementari, fisicamente ed emotivamente complessi, che possono trovare supporto nell’arte e nella scrittura: è quanto sostiene Fondazione IncontraDonna, che ha ideato il premio letterario ‘SopratTutto Scrivere – Lara Facondi’. Il tema di quest’anno, 5ª edizione, è ‘L’immaginario e l’onirico nella scrittura e nella creazione artistica: la voce del paziente e del caregiver’. I 4 vincitori verranno annunciati venerdì 21 novembre a Roma, presso l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Laboratorio di Alta formazione artistica e Hub Culturale della Regione Lazio, diretto da Tosca.

“Il premio nasce da un’idea della giornalista Lara Facondi ed è dedicato alla sua memoria – spiega Antonella Campana, presidente Fondazione IncontraDonna – Per Lara la scrittura e l’arte possono diventare strumenti di cura e rinascita: modi per raccontarsi, per trasformare il dolore, per ritrovare equilibrio e forza nel cammino della malattia. È a partire da questa visione che abbiamo scelto di proseguire il progetto, dando voce a chi vive l’esperienza oncologica in prima persona o accanto a un proprio caro. Per questa edizione abbiamo ricevuto un numero straordinario di contributi: un segnale forte del bisogno di esprimersi e di condividere emozioni, e la conferma di quanto sia importante continuare a offrire spazi di ascolto e di espressione. Crediamo che questo tipo di creatività abbia un ruolo fondamentale nel percorso di cura, è anche per questo che continuiamo a investire nella medicina narrativa: perché restituisce dignità ai vissuti e crea connessioni”.

Il concorso – informa una nota – premia 4 categorie: narrativa, poesia, opera grafica e premio speciale ‘Maria Arcidiacono’. I riconoscimenti saranno consegnati dai membri del Consiglio di amministrazione di Fondazione IncontraDonna, mentre le opere saranno lette dai partecipanti del corso di teatro del progetto Re-Start Cancer Care ideato sempre dalla Fondazione. “SopratTutto scrivere è un appuntamento che seguiamo con grande attenzione e non potremmo esserne più felici – conclude Tosca, direttrice artistica di Officina Pasolini – Ogni edizione porta con sé storie e sensibilità diverse. Per noi è un privilegio poter offrire anche quest’anno uno spazio in cui queste voci possono trovare ascolto. Siamo felici di accogliere questa cerimonia, che rappresenta un momento importante di condivisione e vicinanza verso le persone che vivono un percorso oncologico e verso chi, come i caregiver, le sostiene ogni giorno”. L’evento per la consegna dei premi è alle ore 21 presso l’Officina Pasolini Hub Culturale – Teatro Eduardo De Filippo.

—

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)