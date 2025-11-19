spot_img
mercoledì 19 Novembre 2025
Napoli, uccide la sorella a coltellate e chiama i carabinieri

(Adnkronos) – Ha ucciso la sorella a coltellate e poi ha chiamato il 112. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi a San Paolo Bel Sito (Napoli). La vittima si chiamava Noemi Riccardi e aveva 23 anni. Dopo aver accoltellato la ragazza, il fratello Vincenzo Riccardi, 25 anni, ha immediatamente chiesto l’intervento dei carabinieri e si è consegnato ai militari dell’Arma. Sul posto è intervenuto il pm di turno della Procura di Nola che coordina le indagini. 

