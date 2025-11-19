spot_img
mercoledì 19 Novembre 2025
Musumeci: “Sulla legislazione per lo spazio e la dimensione subacquea Italia sarà riferimento”

adn-primapagina
4

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Saremo l’unico Stato membro che si sarà dato una legge tanto per lo spazio quanto per la dimensione subacquea”. Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, intervenendo al Forum Space&Blue in corso oggi a Palazzo Piacentini a Roma. “Poiché l’Ue ancora non è avanti sulla regolamentazione dello spazio e della dimensione subacquea, inesorabilmente le nostre normative diventeranno il primo riferimento per la Commissione Europea. L’Italia qui arriva per prima in Europa”, ha concluso il ministro. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

