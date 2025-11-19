spot_img
L’Ue lancia il piano per una ‘Schengen militare’: cosa significa

(Adnkronos) – Sette anni dopo il piano di azione per la mobilità militare in Europa lanciato dalla Commissione Juncker nel 2018, la Commissione von der Leyen due ci riprova, puntando a creare una ‘Schengen militare’.  

Il pacchetto presentato oggi, mercoledì 19 novembre, a Bruxelles propone un nuovo regolamento in materia di mobilità militare e una comunicazione congiunta. La Commissione mira inoltre a promuovere l’innovazione nel settore militare e a rafforzare l’industria della difesa europea, con una roadmap per la trasformazione dell’industria della difesa dell’Ue. 

