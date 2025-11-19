spot_img
mercoledì 19 Novembre 2025
Guida Michelin 2026, 22 ristoranti ottengono la prima stella: l'elenco completo

(Adnkronos) – È stata presentata la settantunesima edizione della Guida Michelin Italia e, come ogni anno, anche la “costellazione astrale” 2026 si arricchisce: 1 nuova insegna conquista le ambite tre stelle, ‘La Rei Natura’ di Michelangelo Mammoliti; 2 ristoranti entrano nella categoria due stelle, e ben 22 ottengono la loro prima stella, entrando ufficialmente nell’universo dell’eccellenza gastronomica. 

Ecco la guida completa: in neretto sono segnati i nuovi ristoranti della categoria. 

 

Alba – Piazza Duomo 

Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler 

Brusaporto – Da Vittorio 

Castel di Sangro – Reale 

Firenze – Enoteca Pinchiorri 

Milano – Enrico Bartolini al Mudec 

Modena – Osteria Francescana 

Nerano – Quattro Passi 

Orta San Giulio – Villa Crespi 

Roma – La Pergola 

Rubano – Le Calandre 

Runate – Dal Pescatore 

Senigallia – Uliassi 

Serralunga d’Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti
 

Verona – Casa Perbellini 12 Apostoli 

 

Anacapri – L’Olivo 

Bergamo – Villa Elena 

Brusciano – Taverna Estia 

Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù 

Cervere – Antica Corona Reale 

Cioccaro – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini 

Colle di Val d’Elsa – Arnolfo 

Cornaredo – D’O 

Firenze – Santa Elisabetta 

Gargnano – Villa Feltrinelli 

Godia – Agli Amici 

Imola – San Domenico 

Ischia – daní maison 

Isola Vulcano – I Tenerumi
 

Licata – La Madia 

Longiano – Magnolia 

Lonigo – La Peca 

Lughetto – Antica Osteria Cera 

Marzocca – Madonnina del Pescatore 

Milano – Andrea Aprea 

Milano – Verso Capitaneo 

Milano – Seta by Antonio Guida 

Montalcino – Campo del Drago 

Montemerano – Caino 

Napoli – George Restaurant 

Oppeano – Famiglia Rana
 

Ragusa – Duomo 

Roma – Il Pagliaccio 

Roma – Acquolina 

Roma – Enoteca La Torre 

Sarentino – Terra The Magic Place 

Taormina – St. George by Heinz Beck 

Telese – Krèsios 

Tirolo – Castel fine dining 

Trieste – Harry’s Piccolo 

Venezia – Glam Enrico Bartolini 

Viareggio – Il Piccolo Principe 

Vico Equense – Torre del Saracino 

 

ABRUZZO
 

Civitella Casanova – La Bandiera 

Guardiagrele – Villa Maiella 

Montepagano – D.one Ristorante Diffuso 

San Salvo Marina – Al Metrò 

Sant’Omero – Zunica 1880 a Villa Corallo
 

 

BASILICATA
 

Lavello – Don Alfonso 1890 San Barbato 

Matera – Vitantonio Lombardo 

 

CALABRIA
 

Lamezia Terme – Abbruzzino Oltre 

Marina di Gioiosa Ionica – Gambero Rosso 

San Giovanni in Fiore – Hyle 

Santa Cristina d’Aspromonte – Qafiz 

Strongoli – Dattilo 

 

CAMPANIA
 

Amalfi – Sensi 

Amalfi – La Caravella dal 1959 

Amalfi – Glicine 

Amalfi – Alici 

Ariano Irpino – Maeba Restaurant 

Bacoli – Caracol 

Baronissi – Cetaria 

Capri – Le Monzù 

Conca dei Marini – Il Refettorio 

Eboli – Il Papavero 

Forio – Isola di Ischia – Umberto a Mare
 

Furore – Bluh Furore 

Gragnano – O Me O Il Mare 

Lacco Ameno – Indaco 

Marina del Cantone – Taverna del Capitano 

Massa Lubrense – Relais Blu 

Napoli – ARIA 

Napoli – Veritas 

Napoli – Il Ristorante Alain Ducasse Napoli
 

Nola – Re Santi e Leoni 

Paestum – Tre Olivi 

Paestum – Le Trabe 

Pompei – President 

Positano – Zass 

Positano – Li Galli 

Praiano – Un Piano nel Cielo 

Ravello – Rossellinis 

Ravello – Il Flauto di Pan 

Sant’Agata sui Due Golfi – Don Alfonso 1890 

Sant’Agnello – Don Geppi 

Somma Vesuviana – Contaminazioni Restaurant 

Sorrento – Il Buco 

Sorrento – Terrazza Bosquet 

Sorrento – Lorelei 

Squille – Marotta 

Telese Terme – La Locanda del Borgo 

Ticciano – Cannavacciuolo Countryside 

Vallesaccarda – Oasis – Sapori Antichi 

Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa 

Vietri sul Mare – Volta del Fuenti by Michele De Blasio  

 

EMILIA-ROMAGNA
 

Bagno di Romagna – Ristorante del Lago 

Bologna – I Portici 

Borgonovo Val Tidone – La Palta 

Castel Maggiore – Iacobucci 

Cesenatico – La Buca 

Cesenatico – Ancòra 

Codigoro – La Zanzara 

Fiorano Modenese – Alto 

Maranello – Cavallino
 

Modena – L’Erba del Re 

Modena – Al Gatto Verde 

Parma – Inkiostro 

Pennabilli – Il Piastrino 

Polesine Parmense – Antica Corte Pallavicina 

Rimini – Da Lucio
 

Rimini – Abocar Due Cucine 

Rimini – Guido 

Rubbianino – Ca’ Matilde 

Rubiera – Osteria del Viandante 

San Piero in Bagno – Da Gorini 

Sasso Marconi – Casa Mazzucchelli 

Savigno – Trattoria da Amerigo 

 

FRIULI VENEZIA-GIULIA
 

Cormons – Trattoria al Cacciatore – La Subida 

Dolegna del Collio – L’Argine a Vencò 

Ruda – Osteria Altran 

San Quirino – La Primula 

Sappada – Laite 

 

LAZIO
 

Acuto – Colline Ciociare 

Ariccia – Sintesi 

Fiumicino – Il Tino 

Fiumicino – Pascucci al Porticciolo 

Genazzano – Marco Bottega Ristorante 

Labico – Antonello Colonna Labico 

Pontinia – Mater1apr1ma 

Ponza – Acqua Pazza 

Rivodutri – La Trota 

Roma – Pulejo 

Roma – Orma Roma 

Roma – INEO
 

Roma – Pipero Roma 

Roma – Il Convivio Troiani 

Roma – Per Me Giulio Terrinoni 

Roma – Achilli al Parlamento 

Roma – Imàgo 

Roma – Moma 

Roma – La Terrazza
 

Roma – Marco Martini Restaurant 

Roma – Aroma 

Roma – All’Oro 

Roma – Glass Hostaria 

Roma – Zia 

Roma – Idylio by Apreda 

Tivoli – Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale
 

Trevinano – La Parolina 

 

LIGURIA
 

Alassio – Nove 

Andora – Vignamare 

Cavi di Lavagna – Impronta d’Acqua 

Dolcedo – Equilibrio 

Genova – Il Marin 

Genova – San Giorgio 

Imperia – Sarri 

Noli – Vescovado 

Portofino – Cracco Portofino
 

Sanremo – Paolo e Barbara 

Sestri Levante – Rezzano Cucina e Vino
 

Ventimiglia – Casa Buono 

 

LOMBARDIA
 

Albavilla – Il Cantuccio 

Albiate – Grow Restaurant 

Bergamo – Impronte 

Borgonato – Due Colombe 

Calvisano – Al Gambero 

Cavernago – Il Saraceno 

Cernobbio – Materia 

Como – Kitchen 

Concesio – Miramonti l’Altro 

Cornaredo – Olmo 

Desenzano del Garda – Esplanade 

Fagnano Olona – Acquerello 

Fasano del Garda – Lido 84 

Fasano del Garda – Il Fagiano 

Gargnano – La Tortuga 

Limone sul Garda – Senso Lake Garda Alfio Ghezzi
 

Lodi – La Coldana 

Lomazzo – Trattoria contemporanea 

Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina 

Manerba del Garda – Capriccio 

Mantello – La Preséf 

Milano – Cracco in Galleria 

Milano – Berton 

Milano – Sadler 

Milano – Contraste 

Milano – Iyo 

Milano – Il Luogo Aimo e Nadia 

Milano – Sine by Di Pinto 

Milano – Moebius Sperimentale 

Milano – Iyo Kaiseki 

Milano – Anima 

Milano – Procaccini
 

Milano – Abba
 

Milano – Horto 

Milano – Joia 

Monza – Il Circolino 

Olgiate Olona – Acqua 

Oltressenda Alta – Contrada Bricconi 

Origgio – Olio
 

Ponte San Pietro – Cucina Cereda 

Pralboino – Leon d’Oro 

Pudiano – Sedicesimo Secolo 

Puegnago sul Garda – Casa Leali 

Saronno – sui generis. 

Sirmione – La Rucola 2.0 

Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais 

Sirmione – Tancredi 

Sorisole – Assonica 

Torno – Il Sereno Al Lago 

Torrazza Coste – Villa Naj 

Trescore Balneario – LoRo 

Treviglio – San Martino 

Vigevano – I Castagni 

Villa d’Almè – Osteria della Brughiera 

Villa di Chiavenna – Lanterna Verde 

 

MARCHE
 

Gabicce Monte – Dalla Gioconda 

Loreto – Andreina 

Montemonaco – Il Tiglio 

Pesaro – Nostrano 

Porto San Giorgio – Retroscena 

Recanati – Casa Bertini
 

 

MOLISE
 

Agnone – Locanda Mammì 

 

PIEMONTE
 

Alba – Locanda del Pilone 

Asti – Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti 

Canale – All’Enoteca 

Domodossola – Atelier 

Monforte d’Alba – FRE 

Monforte d’Alba – Borgo Sant’Anna 

Novello Massimo – Camia 

Orta San Giulio – Andrea Monesi – Locanda di Orta 

Pettenasco – Cannavacciuolo by the Lake 

Pinerolo – Trattoria Zappatori 

Piobesi d’Alba – 21.9 

Pollone – Il Patio 

Priocca – Il Centro 

San Maurizio Canavese – La Credenza 

Santo Stefano Belbo – Il Ristorante di Guido da Costigliole 

Serralunga d’Alba – Guidoristorante 

Soriso – Al Sorriso 

Tigliole – Ca’ Vittoria 

Torino – Andrea Larossa 

Torino – Cannavacciuolo Bistrot 

Torino – Condividere 

Torino – Del Cambio 

Torino – Vintage 1997 

Torino – Carignano 

Torino – Piano35 

Torino – Unforgettable 

Treiso – La Ciau del Tornavento 

Venaria – Reale Dolce Stil Novo alla Reggia 

Vernante – Nazionale 

 

PUGLIA
 

Carovigno – Dissapore di Andrea Catalano 

Lecce – Primo Restaurant 

Manduria – Casamatta 

Polignano a Mare – Pashà 

Putignano – Angelo Sabatelli 

Savelletri – Due Camini 

Trani – Casa Sgarra 

Trani – Quintessenza 

 

SARDEGNA
 

Baia Sardinia – Capogiro
 

Porto Cervo – Italo Bassi Confusion Restaurant 

Pula – Fradis Minoris 

San Pantaleo – Il Fuoco Sacro 

San Teodoro – Gusto by Sadler 

 

SICILIA
 

Archi – Zash 

Bagheria – Lìmù 

Bagheria – I Pupi 

Catania – Coria 

Catania – Sapio 

Isola Vulcano – Il Cappero 

Linguaglossa – Shalai 

Malfa – Signum 

Marina di Ragusa – Votavota 

Noto – Crocifisso 

Palermo – Mec Restaurant 

Ragusa – Locanda Don Serafino 

Siracusa – Cortile Spirito Santo 

Taormina – La Capinera 

Taormina – Otto Geleng 

Taormina – Principe Cerami 

Taormina – Vineria Modì 

Terrasini – Il Bavaglino 

 

TOSCANA
 

Arezzo – Octavin 

Badia – A Passignano Osteria di Passignano 

Casanova di Terricciola – Cannavacciuolo Vineyard 

Castelnuovo Berardenga – Il Visibilio 

Castelnuovo Berardenga – L’Asinello 

Castelnuovo Berardenga – Contrada 

Castelnuovo Berardenga – Il Poggio Rosso 

Castiglione della Pescaia – La Trattoria Enrico Bartolini 

Chiusdino – Saporium 

Fiesole – Serrae Villa Fiesole 

Firenze – Atto di Vito Mollica 

Firenze – Luca’s by Paulo Airaudo
 

Firenze – Gucci Osteria da Massimo Bottura 

Firenze – Il Palagio 

Firenze – Borgo San Jacopo 

Firenze – Saporium Firenze 

Forte dei Marmi – Lorenzo 

Forte dei Marmi – Lux Lucis 

Forte dei Marmi – La Magnolia 

Forte dei Marmi – Sciabola
 

Forte dei Marmi – Bistrot 

Fosdinovo – Locanda de Banchieri 

Gaiole in Chianti – Il Pievano 

Ghirlanda – Bracali 

Marina di Bibbona – La Pineta 

Marina di Grosseto – Gabbiano 3.0 

Marlia – Butterfly 

Montalcino – La Sala dei Grappoli 

Montepulciano – Osmosi 

Porto Ercole – Il Pellicano 

Prato – Paca 

San Casciano dei Bagni – Castello di Fighine 

San Gimignano – Linfa 

San Martino – Il Falconiere 

Seggiano – Silene 

Tavarnelle Val di Pesa – La Torre 

Viareggio – Romano 

Viareggio – Lunasia 

Vinci – Atman 

 

TRENTINO ALTO ADIGE
 

Arco – Peter Brunel Ristorante Gourmet 

Badia – Porcino
 

Bressanone – Apostelstube 

Castelbello – Kuppelrain 

Cavalese – El Molin 

Corvara in Badia – La Stüa de Michil – Simone Cantafio 

Dobbiaco – Tilia 

Lagundo – Luisl Stube 

Madonna di Campiglio – Stube Hermitage 

Madonna di Campiglio – Dolomieu 

Madonna di Campiglio – Il Gallo Cedrone 

Merano – Sissi 

Merano – In Viaggio – Claudio Melis 

Merano – Prezioso 

Moena – Malga Panna 

Molini – Schöneck 

Mules – Gourmetstube Einhorn 

Nova Levante – Johannesstube 

Ortisei – Anna Stuben 

Pinzolo – Grual 

Ravina – Locanda Margon 

San Martino in Passiria – Quellenhof Gourmetstube 1897
 

San Michele – Zur Rose 

San Michele – Osteria Acquarol 

Selva di Val Gardena – Alpenroyal Gourmet 

Selva di Val Gardena – Suinsom 

 

UMBRIA
 

Capodacqua – Une 

Norcia – Vespasia 

Perugia – Ada 

Torgiano – Elementi 

 

VALLE D’AOSTA
 

Aosta – Paolo Griffa al Caffè Nazionale 

Aosta – Vecchio Ristoro 

Breuil Cervinia – Wood 

Cogne – Le Petit Bellevue
 

 

VENETO
 

Altissimo – Casin del Gamba 

Arzignano – Damini Macelleria & Affini 

Asiago – La Tana Gourmet 

Barbarano Vicentino – Aqua Crua 

Borgoricco – Storie d’Amore 

Brenzone sul Garda – Nin 

Cavaion Veronese – Oseleta 

Corrubbio – Amistà 

Cortina d’Ampezzo – Tivoli 

Cortina d’Ampezzo – SanBrite 

Malcesine Vecchia – Malcesine 

Malo – La Favellina 

Mazzorbo – Venissa 

Oderzo – Gellivs 

Plois – Dolada 

Pontelongo – Lazzaro 1915 

Puos d’Alpago – Locanda San Lorenzo 

Schio – Spinechile 

Scorzè – San Martino 

Venezia – Quadri 

Venezia – Local 

Venezia – Oro Restaurant 

Venezia – Agli Amici Dopolavoro
 

Venezia – Wistèria 

Venezia – Palais Royal Restaurant 

Verona – Iris Ristorante 

Verona – Il Desco 

Vicenza – Matteo Grandi in Basilica 

 

