Guida Michelin 2026, 22 ristoranti ottengono la prima stella: l’elenco completo

(Adnkronos) – È stata presentata la settantunesima edizione della Guida Michelin Italia e, come ogni anno, anche la “costellazione astrale” 2026 si arricchisce: 1 nuova insegna conquista le ambite tre stelle, ‘La Rei Natura’ di Michelangelo Mammoliti; 2 ristoranti entrano nella categoria due stelle, e ben 22 ottengono la loro prima stella, entrando ufficialmente nell’universo dell’eccellenza gastronomica.
Ecco la guida completa: in neretto sono segnati i nuovi ristoranti della categoria.
Alba – Piazza Duomo
Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler
Brusaporto – Da Vittorio
Castel di Sangro – Reale
Firenze – Enoteca Pinchiorri
Milano – Enrico Bartolini al Mudec
Modena – Osteria Francescana
Nerano – Quattro Passi
Orta San Giulio – Villa Crespi
Roma – La Pergola
Rubano – Le Calandre
Runate – Dal Pescatore
Senigallia – Uliassi
Serralunga d’Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti
Verona – Casa Perbellini 12 Apostoli
Anacapri – L’Olivo
Bergamo – Villa Elena
Brusciano – Taverna Estia
Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù
Cervere – Antica Corona Reale
Cioccaro – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini
Colle di Val d’Elsa – Arnolfo
Cornaredo – D’O
Firenze – Santa Elisabetta
Gargnano – Villa Feltrinelli
Godia – Agli Amici
Imola – San Domenico
Ischia – daní maison
Isola Vulcano – I Tenerumi
Licata – La Madia
Longiano – Magnolia
Lonigo – La Peca
Lughetto – Antica Osteria Cera
Marzocca – Madonnina del Pescatore
Milano – Andrea Aprea
Milano – Verso Capitaneo
Milano – Seta by Antonio Guida
Montalcino – Campo del Drago
Montemerano – Caino
Napoli – George Restaurant
Oppeano – Famiglia Rana
Ragusa – Duomo
Roma – Il Pagliaccio
Roma – Acquolina
Roma – Enoteca La Torre
Sarentino – Terra The Magic Place
Taormina – St. George by Heinz Beck
Telese – Krèsios
Tirolo – Castel fine dining
Trieste – Harry’s Piccolo
Venezia – Glam Enrico Bartolini
Viareggio – Il Piccolo Principe
Vico Equense – Torre del Saracino
ABRUZZO
Civitella Casanova – La Bandiera
Guardiagrele – Villa Maiella
Montepagano – D.one Ristorante Diffuso
San Salvo Marina – Al Metrò
Sant’Omero – Zunica 1880 a Villa Corallo
BASILICATA
Lavello – Don Alfonso 1890 San Barbato
Matera – Vitantonio Lombardo
CALABRIA
Lamezia Terme – Abbruzzino Oltre
Marina di Gioiosa Ionica – Gambero Rosso
San Giovanni in Fiore – Hyle
Santa Cristina d’Aspromonte – Qafiz
Strongoli – Dattilo
CAMPANIA
Amalfi – Sensi
Amalfi – La Caravella dal 1959
Amalfi – Glicine
Amalfi – Alici
Ariano Irpino – Maeba Restaurant
Bacoli – Caracol
Baronissi – Cetaria
Capri – Le Monzù
Conca dei Marini – Il Refettorio
Eboli – Il Papavero
Forio – Isola di Ischia – Umberto a Mare
Furore – Bluh Furore
Gragnano – O Me O Il Mare
Lacco Ameno – Indaco
Marina del Cantone – Taverna del Capitano
Massa Lubrense – Relais Blu
Napoli – ARIA
Napoli – Veritas
Napoli – Il Ristorante Alain Ducasse Napoli
Nola – Re Santi e Leoni
Paestum – Tre Olivi
Paestum – Le Trabe
Pompei – President
Positano – Zass
Positano – Li Galli
Praiano – Un Piano nel Cielo
Ravello – Rossellinis
Ravello – Il Flauto di Pan
Sant’Agata sui Due Golfi – Don Alfonso 1890
Sant’Agnello – Don Geppi
Somma Vesuviana – Contaminazioni Restaurant
Sorrento – Il Buco
Sorrento – Terrazza Bosquet
Sorrento – Lorelei
Squille – Marotta
Telese Terme – La Locanda del Borgo
Ticciano – Cannavacciuolo Countryside
Vallesaccarda – Oasis – Sapori Antichi
Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa
Vietri sul Mare – Volta del Fuenti by Michele De Blasio
EMILIA-ROMAGNA
Bagno di Romagna – Ristorante del Lago
Bologna – I Portici
Borgonovo Val Tidone – La Palta
Castel Maggiore – Iacobucci
Cesenatico – La Buca
Cesenatico – Ancòra
Codigoro – La Zanzara
Fiorano Modenese – Alto
Maranello – Cavallino
Modena – L’Erba del Re
Modena – Al Gatto Verde
Parma – Inkiostro
Pennabilli – Il Piastrino
Polesine Parmense – Antica Corte Pallavicina
Rimini – Da Lucio
Rimini – Abocar Due Cucine
Rimini – Guido
Rubbianino – Ca’ Matilde
Rubiera – Osteria del Viandante
San Piero in Bagno – Da Gorini
Sasso Marconi – Casa Mazzucchelli
Savigno – Trattoria da Amerigo
FRIULI VENEZIA-GIULIA
Cormons – Trattoria al Cacciatore – La Subida
Dolegna del Collio – L’Argine a Vencò
Ruda – Osteria Altran
San Quirino – La Primula
Sappada – Laite
LAZIO
Acuto – Colline Ciociare
Ariccia – Sintesi
Fiumicino – Il Tino
Fiumicino – Pascucci al Porticciolo
Genazzano – Marco Bottega Ristorante
Labico – Antonello Colonna Labico
Pontinia – Mater1apr1ma
Ponza – Acqua Pazza
Rivodutri – La Trota
Roma – Pulejo
Roma – Orma Roma
Roma – INEO
Roma – Pipero Roma
Roma – Il Convivio Troiani
Roma – Per Me Giulio Terrinoni
Roma – Achilli al Parlamento
Roma – Imàgo
Roma – Moma
Roma – La Terrazza
Roma – Marco Martini Restaurant
Roma – Aroma
Roma – All’Oro
Roma – Glass Hostaria
Roma – Zia
Roma – Idylio by Apreda
Tivoli – Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale
Trevinano – La Parolina
LIGURIA
Alassio – Nove
Andora – Vignamare
Cavi di Lavagna – Impronta d’Acqua
Dolcedo – Equilibrio
Genova – Il Marin
Genova – San Giorgio
Imperia – Sarri
Noli – Vescovado
Portofino – Cracco Portofino
Sanremo – Paolo e Barbara
Sestri Levante – Rezzano Cucina e Vino
Ventimiglia – Casa Buono
LOMBARDIA
Albavilla – Il Cantuccio
Albiate – Grow Restaurant
Bergamo – Impronte
Borgonato – Due Colombe
Calvisano – Al Gambero
Cavernago – Il Saraceno
Cernobbio – Materia
Como – Kitchen
Concesio – Miramonti l’Altro
Cornaredo – Olmo
Desenzano del Garda – Esplanade
Fagnano Olona – Acquerello
Fasano del Garda – Lido 84
Fasano del Garda – Il Fagiano
Gargnano – La Tortuga
Limone sul Garda – Senso Lake Garda Alfio Ghezzi
Lodi – La Coldana
Lomazzo – Trattoria contemporanea
Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina
Manerba del Garda – Capriccio
Mantello – La Preséf
Milano – Cracco in Galleria
Milano – Berton
Milano – Sadler
Milano – Contraste
Milano – Iyo
Milano – Il Luogo Aimo e Nadia
Milano – Sine by Di Pinto
Milano – Moebius Sperimentale
Milano – Iyo Kaiseki
Milano – Anima
Milano – Procaccini
Milano – Abba
Milano – Horto
Milano – Joia
Monza – Il Circolino
Olgiate Olona – Acqua
Oltressenda Alta – Contrada Bricconi
Origgio – Olio
Ponte San Pietro – Cucina Cereda
Pralboino – Leon d’Oro
Pudiano – Sedicesimo Secolo
Puegnago sul Garda – Casa Leali
Saronno – sui generis.
Sirmione – La Rucola 2.0
Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais
Sirmione – Tancredi
Sorisole – Assonica
Torno – Il Sereno Al Lago
Torrazza Coste – Villa Naj
Trescore Balneario – LoRo
Treviglio – San Martino
Vigevano – I Castagni
Villa d’Almè – Osteria della Brughiera
Villa di Chiavenna – Lanterna Verde
MARCHE
Gabicce Monte – Dalla Gioconda
Loreto – Andreina
Montemonaco – Il Tiglio
Pesaro – Nostrano
Porto San Giorgio – Retroscena
Recanati – Casa Bertini
MOLISE
Agnone – Locanda Mammì
PIEMONTE
Alba – Locanda del Pilone
Asti – Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti
Canale – All’Enoteca
Domodossola – Atelier
Monforte d’Alba – FRE
Monforte d’Alba – Borgo Sant’Anna
Novello Massimo – Camia
Orta San Giulio – Andrea Monesi – Locanda di Orta
Pettenasco – Cannavacciuolo by the Lake
Pinerolo – Trattoria Zappatori
Piobesi d’Alba – 21.9
Pollone – Il Patio
Priocca – Il Centro
San Maurizio Canavese – La Credenza
Santo Stefano Belbo – Il Ristorante di Guido da Costigliole
Serralunga d’Alba – Guidoristorante
Soriso – Al Sorriso
Tigliole – Ca’ Vittoria
Torino – Andrea Larossa
Torino – Cannavacciuolo Bistrot
Torino – Condividere
Torino – Del Cambio
Torino – Vintage 1997
Torino – Carignano
Torino – Piano35
Torino – Unforgettable
Treiso – La Ciau del Tornavento
Venaria – Reale Dolce Stil Novo alla Reggia
Vernante – Nazionale
PUGLIA
Carovigno – Dissapore di Andrea Catalano
Lecce – Primo Restaurant
Manduria – Casamatta
Polignano a Mare – Pashà
Putignano – Angelo Sabatelli
Savelletri – Due Camini
Trani – Casa Sgarra
Trani – Quintessenza
SARDEGNA
Baia Sardinia – Capogiro
Porto Cervo – Italo Bassi Confusion Restaurant
Pula – Fradis Minoris
San Pantaleo – Il Fuoco Sacro
San Teodoro – Gusto by Sadler
SICILIA
Archi – Zash
Bagheria – Lìmù
Bagheria – I Pupi
Catania – Coria
Catania – Sapio
Isola Vulcano – Il Cappero
Linguaglossa – Shalai
Malfa – Signum
Marina di Ragusa – Votavota
Noto – Crocifisso
Palermo – Mec Restaurant
Ragusa – Locanda Don Serafino
Siracusa – Cortile Spirito Santo
Taormina – La Capinera
Taormina – Otto Geleng
Taormina – Principe Cerami
Taormina – Vineria Modì
Terrasini – Il Bavaglino
TOSCANA
Arezzo – Octavin
Badia – A Passignano Osteria di Passignano
Casanova di Terricciola – Cannavacciuolo Vineyard
Castelnuovo Berardenga – Il Visibilio
Castelnuovo Berardenga – L’Asinello
Castelnuovo Berardenga – Contrada
Castelnuovo Berardenga – Il Poggio Rosso
Castiglione della Pescaia – La Trattoria Enrico Bartolini
Chiusdino – Saporium
Fiesole – Serrae Villa Fiesole
Firenze – Atto di Vito Mollica
Firenze – Luca’s by Paulo Airaudo
Firenze – Gucci Osteria da Massimo Bottura
Firenze – Il Palagio
Firenze – Borgo San Jacopo
Firenze – Saporium Firenze
Forte dei Marmi – Lorenzo
Forte dei Marmi – Lux Lucis
Forte dei Marmi – La Magnolia
Forte dei Marmi – Sciabola
Forte dei Marmi – Bistrot
Fosdinovo – Locanda de Banchieri
Gaiole in Chianti – Il Pievano
Ghirlanda – Bracali
Marina di Bibbona – La Pineta
Marina di Grosseto – Gabbiano 3.0
Marlia – Butterfly
Montalcino – La Sala dei Grappoli
Montepulciano – Osmosi
Porto Ercole – Il Pellicano
Prato – Paca
San Casciano dei Bagni – Castello di Fighine
San Gimignano – Linfa
San Martino – Il Falconiere
Seggiano – Silene
Tavarnelle Val di Pesa – La Torre
Viareggio – Romano
Viareggio – Lunasia
Vinci – Atman
TRENTINO ALTO ADIGE
Arco – Peter Brunel Ristorante Gourmet
Badia – Porcino
Bressanone – Apostelstube
Castelbello – Kuppelrain
Cavalese – El Molin
Corvara in Badia – La Stüa de Michil – Simone Cantafio
Dobbiaco – Tilia
Lagundo – Luisl Stube
Madonna di Campiglio – Stube Hermitage
Madonna di Campiglio – Dolomieu
Madonna di Campiglio – Il Gallo Cedrone
Merano – Sissi
Merano – In Viaggio – Claudio Melis
Merano – Prezioso
Moena – Malga Panna
Molini – Schöneck
Mules – Gourmetstube Einhorn
Nova Levante – Johannesstube
Ortisei – Anna Stuben
Pinzolo – Grual
Ravina – Locanda Margon
San Martino in Passiria – Quellenhof Gourmetstube 1897
San Michele – Zur Rose
San Michele – Osteria Acquarol
Selva di Val Gardena – Alpenroyal Gourmet
Selva di Val Gardena – Suinsom
UMBRIA
Capodacqua – Une
Norcia – Vespasia
Perugia – Ada
Torgiano – Elementi
VALLE D’AOSTA
Aosta – Paolo Griffa al Caffè Nazionale
Aosta – Vecchio Ristoro
Breuil Cervinia – Wood
Cogne – Le Petit Bellevue
VENETO
Altissimo – Casin del Gamba
Arzignano – Damini Macelleria & Affini
Asiago – La Tana Gourmet
Barbarano Vicentino – Aqua Crua
Borgoricco – Storie d’Amore
Brenzone sul Garda – Nin
Cavaion Veronese – Oseleta
Corrubbio – Amistà
Cortina d’Ampezzo – Tivoli
Cortina d’Ampezzo – SanBrite
Malcesine Vecchia – Malcesine
Malo – La Favellina
Mazzorbo – Venissa
Oderzo – Gellivs
Plois – Dolada
Pontelongo – Lazzaro 1915
Puos d’Alpago – Locanda San Lorenzo
Schio – Spinechile
Scorzè – San Martino
Venezia – Quadri
Venezia – Local
Venezia – Oro Restaurant
Venezia – Agli Amici Dopolavoro
Venezia – Wistèria
Venezia – Palais Royal Restaurant
Verona – Iris Ristorante
Verona – Il Desco
Vicenza – Matteo Grandi in Basilica
