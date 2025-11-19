spot_img
mercoledì 19 Novembre 2025
spot_img

Genova, turista morto dopo caduta da scale in B&B: indagine per omicidio colposo

adn-ultimora
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – La procura di Genova ha aperto un’indagine per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, sulla morte di Davide Chamberlain, turista statunitense di 73 anni deceduto ieri sera dopo essere precipitato nella tromba delle scale del B&b Leone X, in via Caffaro. 

Chamberlain è caduto dal quarto piano dopo aver sfondato la balaustra situata davanti alla sua stanza. Le verifiche, affidate ai carabinieri, mirano a stabilire se la ringhiera abbia ceduto a causa dell’impatto o se vi siano responsabilità legate alla manutenzione della struttura. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie