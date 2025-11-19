Cristiano Ronaldo a cena con Trump alla Casa Bianca – Il Video

(Adnkronos) – Una cena di lusso alla Casa Bianca. Con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e… Cristiano Ronaldo, insieme allo stesso tavolo. Accanto a loro (tra gli altri) la first lady

Melania Trump, il vicepresidente JD Vance, il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed Bin Salman e il ceo di Apple Tim Cook. Ma perché? Il fuoriclasse portoghese è stato uno dei super ospiti invitati alla cena di stato organizzata dallo staff del presidente americano in onore di Mohammed bin Salman, arrivato negli States per discutere una serie di accordi di politica internazionale con Trump. Cristiano Ronaldo, che da due anni gioca nell’Al Nassr, in Arabia, è anche ambasciatore del paese nel mondo (come prevede il suo faraonico contratto) e la sua presenza si lega dunque a questo aspetto.

Tra i tanti ospiti presenti alla Casa Bianca, anche Elon Musk e il presidente della Fifa Gianni Infantino.

