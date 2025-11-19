spot_img
mercoledì 19 Novembre 2025
spot_img

Coppa Davis, quando la semifinale Italia-Belgio? Data, orario e dove vederla

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Super Italia ai quarti di finale di Coppa Davis. La Nazionale di capitan Filippo Volandri ha battuto l’Austria 2-0 grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, prenotando la semifinale di venerdì 21 novembre. Gli azzurri se la vedranno contro il Belgio. Ecco orario del match e dove vederlo in tv e streaming.  

Italia-Belgio, semifinale della Coppa Davis, è in programma venerdì 21 novembre alle ore 16.  

Italia-Belgio, come tutte le partite di Coppa Davis, sarà trasmessa in diretta televisiva, in esclusiva e in chiaro, sui canali SuperTennis, mentre in streaming saranno disponibili sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie