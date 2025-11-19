spot_img
mercoledì 19 Novembre 2025
Coppa Davis, Italia-Austria interrotta a metà del primo match. Cosa è successo

(Adnkronos) –
Italia-Austria, quarti di finale di Coppa Davis, interrotta nel corso del primo match tra Matteo Berrettini e Jurij Rodionov. Ma cosa è successo? Dopo alcuni stop ai match visti durante l’ultima edizione delle Atp Finals a Torino, stavolta lo stop è legato a problemi tecnici. In particolare, un problema di illuminazione alla Super Tennis Arena di Bologna Fiere (si sono accese delle luci in più e l’illuminazione sul campo non è uniforme). Il match è ricominciato dopo circa un quarto d’ora, quando i tecnici hanno ripristinato le condizioni ideali per la ripresa della prima partita, in cui Berrettini ha vinto il primo set.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

