mercoledì 19 Novembre 2025
Coppa Davis, il clamoroso errore di Moutet costa l’eliminazione alla Francia – Il video

(Adnkronos) – Un brutto errore, costato l’eliminazione alla Francia in Coppa Davis. Corentin Moutet è stato protagonista in negativo della sfida dei quarti di finale contro il Belgio: nel decisivo match contro Raphael Collignon, dopo aver vinto il primo set e al servizio sul 5-6 per rimanere nel secondo (sul 15-15 nel dodicesimo game), il transalpino ha tentato una giocata totalmente no sense sotto rete. Moutet ha fintato lo smash, cercando in seguito di chiudere il punto con un tweener. Esito? Disastroso. Moutet non è riuscito a colpire la pallina, lisciandola e regalando così un punto cruciale all’avversario, che ha portato a casa il match in rimonta.  

 

Nel secondo match, Rinderknech è stato poi messo ko da Bergs, con la conseguente eliminazione della Francia. Semifinale invece per il Belgio, che nel penultimo atto del torneo se la vedrà con la vincente di Italia-Austria.  

 

 

