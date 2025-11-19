spot_img
mercoledì 19 Novembre 2025
‘Chi l’ha visto?’, stasera 19 novembre: i casi Adinolfi e Orlandi

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con ‘Chi l’ha visto?’, in onda stasera, mercoledì 19 novembre, alle 21.20 su Rai 3. Gli scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, costruita sul bene sequestrato a Enrico Nicoletti: potrebbero esserci tracce del giudice Paolo Adinolfi o di Emanuela Orlandi? Per entrambe le scomparse si è indagato a lungo su un possibile coinvolgimento della Banda della Magliana. Tra gli argomenti della puntata di oggi.  

E poi Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio scomparsi 18 anni fa dal cantiere dove lavoravano a Isola delle Femmine (Palermo): la ex moglie di Antonio e mamma di Stefano, Rossella Accardo – in studio in diretta a “Chi l’ha visto?”- chiede che si riaprano le indagini. 

Infine, la scomparsa di Alessandro Venturelli: ancora segnalazioni da Torino ma finora nessun riscontro. Ma la storia di Alessandro ha permesso a una mamma di riconoscere suo figlio tra i giovani scambiati per lui: “Mi ha avvisato un’amica che stava guardando Chi l’ha visto?: tuo figlio è a Torino…sono scoppiata a piangere. Erano cinque mesi che non avevo sue notizie”. 

