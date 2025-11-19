spot_img
mercoledì 19 Novembre 2025
Bignami: “Da Pd reazione scomposta, Garofani ha confermato”

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Un importante giornale ieri ha pubblicato una notizia. Abbiamo chiesto alla persona interessata da questi virgolettati di smentire; ci ha sorpreso molto la reazione del Partito Democratico, estremamente scomposta e accesa e oggi abbiamo letto che la persona ne ha confermato i contenuti. Quindi, i fatti sono questi”. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, si esprime così all’Adnkronos interpellato a Montecitorio in merito al caso Garofani dopo la notizia dell’incontro al Quirinale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 

Se il faccia a faccia tra Meloni e Mattarella chiude la questione? “Io sono qua insieme a voi, quindi non ero presente… Non ho visto piatti volare, dal Quirinale. Per cui…” chiosa Bignami. 

