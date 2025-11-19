spot_img
mercoledì 19 Novembre 2025
Aschbacher (Esa): “Guida investimenti economia mare, sempre più interconnessi”

(Adnkronos) – “Spazio e mare sono sempre più interconnessi, in particolare nell’area di due economie, dove lo spazio contribuisce a guidare investimenti e innovazione in ambiti come la mitigazione dei cambiamenti climatici, la protezione ambientale, la sicurezza delle frontiere e le operazioni marittime commerciali. Le tecnologie spaziali sono fondamentali per affrontare queste sfide”. Lo ha detto il direttore generale dell’Esa, l’European Space Agency, Josef Aschbacher, intervenendo al Forum Space&Blue svoltosi oggi a Palazzo Piacentini a Roma. 

“Lo spazio – ha aggiunto Aschbacher – è ormai alla base di quasi ogni aspetto dell’attività statale e degli interessi della società, dalla navigazione e comunicazione al monitoraggio climatico, dalle transazioni finanziarie alla sicurezza delle frontiere”. In breve, sottolinea il direttore generale, “spazio e sicurezza non possono più essere considerati separatamente”. 

economia

