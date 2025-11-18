spot_img
martedì 18 Novembre 2025
spot_img

Virtus-Maccabi, polemiche in Eurolega. Meneghin: “Va giocata, politica fuori da sport”

adn-primapagina
1

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Sono assolutamente convinto che Virtus-Maccabi vada giocata regolarmente. Non si può cedere alle proteste di un gruppo minoritario anche perché si corre il rischio di creare un precedente e chiunque potrebbe fermare un qualsiasi evento. Lo sport deve unire e dare un messaggio di pace e la politica deve restarne fuori”. Così all’Adnkronos la leggenda della pallacanestro italiana Dino Meneghin, in merito alle polemiche e all’allarme sicurezza intorno al match di Eurolega in programma venerdì prossimo a Bologna tra la Virtus e il Maccabi Tel Aviv.  

“Va accettata la protesta pacifica, l’importante è che non si degeneri mai nella violenza -aggiunge l’ex presidente della Fip-. Sarebbe bello se da parte di tutte le forze politiche ci fosse un appello in questo senso”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie