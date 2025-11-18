spot_img
martedì 18 Novembre 2025
spot_img

Ucraina, raid russi su tv pubblica e a Kharkiv. Zelensky domani incontra Witkoff in Turchia

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Domani in Turchia nuovi colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’inviato statunitense e Steve Witkoff. Ad annunciare la sua presenza in Turchia per “rilanciare” i negoziati di pace e riprendere gli scambi di prigionieri con la Russia, è stato lo stesso presidente ucraino, che oggi è a Madrid, dopo essere stato ad Atene e Parigi. “Ci prepariamo a rilanciare i negoziati e abbiamo sviluppato soluzioni che proporremo ai nostri partner – ha scritto sui social il presidente ucraino – Stiamo lavorando anche per ripristinare gli scambi di prigionieri di guerra e riportarli a casa”. 

“L’inviato statunitense Steve Witkoff è atteso domani in Turchia per partecipare ai colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky”, rivela invece la Reuters, ripresa da media turchi. 

 

Una ragazza di diciassette anni è stata uccisa e altre nove sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo nella notte tra il 18 e il 19 novembre sulla città di Berestyn, nell’Oblast’ di Kharkiv, A riportarlo, secondo il Kyiv Independent, le autorità regionali. L’attacco è avvenuto il giorno dopo che un attacco missilistico russo sulla città di Balakliia aveva ucciso tre persone e ne aveva ferite altre 15, tra cui tre bambini. 

Inoltre la tv pubblica ucraina Suspilne riporta che i droni russi hanno colpito e danneggiato l’edificio che ospita la loro redazione e quella della radio ucraina Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie