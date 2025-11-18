spot_img
martedì 18 Novembre 2025
Taiwan, invasione cinese o calamità naturali: arriva ‘la guida per la sopravvivenza’

(Adnkronos) – Una ‘guida per la sopravvivenza’. Nelle case dei 23 milioni di abitanti di Taiwan, sempre sotto il pressing politico e militare di Pechino che vuole la “riunificazione” dell’isola, arriva un opuscolo aggiornato con le indicazioni da seguire in caso di calamità naturali o guerra. Lo scenario più temuto è un attacco militare cinese e un’invasione dell’isola.  

L’iniziativa era stata annunciata a settembre. Ora, da domani, le linee guida inizieranno a entrare nelle case dei taiwanesi, come confermato dalle autorità di Taipei e riportato dalla Cna. L’obiettivo è concludere l’operazione entro l’inizio di gennaio. Nell’opuscolo, di cui saranno stampate più di dieci milioni di copie, ci sono indicazioni sulle scorte che è meglio avere, sul bagaglio a mano da tenere pronto. 

Nell’eventualità di un’invasione militare, dicono le autorità di Taiwan, è da considerarsi “disinformazione” qualsiasi affermazione su una resa di Taipei o una sconfitta dell’isola di fatto indipendente, che rivendica la sua democrazia. A Taipei lo slogan è “essere preparati, significa essere più sicuri”. Il libricino è alla terza edizione dal 2022. 

 

