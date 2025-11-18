Stati generali salute Lazio, Schillaci: “Allenza con regioni per aumentare prevenzione”

(Adnkronos) – L’intervista Adnkronos al ministro della Salute Orazio Schillaci a margine degli Stati Generali della salute del Lazio.
—
salute
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – L’intervista Adnkronos al ministro della Salute Orazio Schillaci a margine degli Stati Generali della salute del Lazio.
—
salute
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.