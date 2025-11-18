spot_img
martedì 18 Novembre 2025
Sanità, Cenci (Eikon): “Calo nell’uso delle app per salute, perso ciò che si era costruito con Covid”

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “C’è una sorta di abbandono digitale nell’utilizzo di app e dispositivi per il proprio benessere e la propria salute”.  

Lo dichiara Cristina Cenci, Senior Partner Eikon Strategic Consulting Italia, commentando i risultati della ricerca ‘Salute, benessere e sostenibilità’, presentata da Eikon in occasione dell’evento di apertura della Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma, secondo cui il 54% degli intervistati non usa app e dispositivi per il proprio benessere e salute. “È una sorpresa, nel senso che sembra che si sia perso tutto ciò che si era costruito con il Covid in termini di accelerazione digitale. Stiamo perdendo la risorsa digitale come risorsa chiave nella costruzione dei percorsi di cura”, aggiunge Cenci. 

