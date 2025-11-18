spot_img
martedì 18 Novembre 2025
Roma, Marin (Municipio I): “Starbucks modello virtuoso per gestione dei rifiuti nel Centro”

(Adnkronos) – “Starbucks rappresenta un esempio virtuoso che dovrebbero seguire molte altre realtà, perché è riuscita a raggiungere un livello di raccolta differenziata davvero significativo. La sua attenzione verso la comunità, l’ambiente e gli obiettivi indicati dall’Unione Europea è un modello da valorizzare e replicare”. E’ quanto ha detto Stefano Marin, assessore ambiente, rifiuti, rapporti con i cittadini Municipio I Roma Capitale, durante il primo anniversario dall’inaugurazione dell’iconico Flagship Store a Roma ispirato al concetto ‘Where coffee meets art’. 

Secondo Marin, l’impegno del marchio nel gestire correttamente i rifiuti rappresenta un caso di eccellenza nel panorama cittadino: “Starbucks non solo adotta le migliori pratiche, ma ha anche formato accuratamente il proprio personale, perché la gestione del rifiuto è una questione complessa. Pensiamo semplicemente alla separazione tra plastica e alluminio: spesso viene trascurata, anche da strutture importanti. Qui, invece, si lavora con rigore e metodo”. 

L’assessore ha evidenziato come un approccio così strutturato possa diventare un vero volano per attrarre nuovi investitori privati sul territorio: “Per invogliare altri operatori a investire a Roma occorre proprio portare l’esempio di Starbucks. La serietà nella gestione dei rifiuti e l’attenzione all’ambiente sono indicatori fondamentali per costruire una sinergia efficace tra pubblico e privato”. 

