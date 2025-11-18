spot_img
martedì 18 Novembre 2025
Roma, al Festival della Cultura Americana in scena ‘Sister Blandina’

adn-primapagina
3

(Adnkronos) – Alla quarta edizione del Festival della Cultura Americana, in corso al Centro Studi Americani di Roma, è stata rappresentata la storia ‘Sister Blandina – Le avventure di una suora nel Far West’. La vita di una donna straordinaria – che “non chiedeva mai al prossimo dimmi chi sei, ma dimmi come ti posso aiutare” – attraverso la voce di Massimo Minella e presentata da Paolo Masini, presidente Fondazione Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.  

Rosa Maria Segale, nacque a Cicagna, vicino Genova. In seguito, per cercare migliori fortune emigrò con la famiglia negli Stati Uniti. Si fece suora e divenne Suor Blandina, nome con il quale sarà conosciuta per essere stata inviata come missionaria a Trinidad nel Territorio del Colorado. Qui la giovane suora italiana si è resa protagonista di atti di coraggio, in particolare un incontro che cambiò la storia, quello con il famigerato bandito Billy the Kid. Blandina, dopo averlo curato, lo fece desistere da un atto di vendetta e lui, in risposta, la ringraziò del gesto. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

