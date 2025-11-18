spot_img
martedì 18 Novembre 2025
Ostia, arrestata per stalking donna che aveva tentato di darsi fuoco

(Adnkronos) – È stata arrestata per stalking la donna di 60 anni di origine egiziana che ieri pomeriggio ha tentato di darsi fuoco a Ostia. La donna da tempo era contraria alla relazione tra suo figlio e la fidanzata. In passato la ragazza sarebbe stata più volte minacciata e per questo il padre della giovane, dopo l’episodio di lunedì 17 novembre, si è recato presso gli uffici di Polizia per formalizzare una denuncia nei confronti della 60enne.  

Alle 14:45 di ieri, all’incrocio tra via Costanzo Casana e Via Arduino Forgiarini, la donna si è cosparsa di alcool e ha minacciato di darsi fuoco: è stato un passante a toglierle l’accendino che aveva in mano, scongiurando così più gravi conseguenze. Subito dopo è stata trasportata in codice giallo all’ospedale G. B. Grassi di Ostia, dove è ancora ricoverata.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

