martedì 18 Novembre 2025
Meteo, brusca virata nel weekend: calo di 10 gradi, neve anche in pianura

(Adnkronos) – Brusco calo delle temperature e neve in pianura. Ci sono grosse novità per il prossimo weekend di sabato 22 e domenica 23 novembre. “Dopo una lunga novembrata, con massime oltre i 20°C anche al Nord, cambia tutto” dice all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’. “Nel giro di 2-3 giorni, aria artica di origine norvegese raggiungerà il Mediterraneo, causando la formazione di un ciclone invernale, un ‘winter vortex’: entro venerdì le temperature caleranno anche di 10°C e registreremo locali gelate in Pianura Padana. Da una quasi coda-estiva piomberemo in un anticipo di inverno”.  

“Da venerdì, oltre all’aumento del freddo, troveremo anche qualche fiocco bianco a bassa quota al Nord – continua Tedici -, non si esclude la possibilità di neve in pianura seppur bagnata e molto localizzata. Le zone dove questo fenomeno potrebbe verificarsi sono quelle comprese tra Emilia, Basso Piemonte e Lombardia. Sarà una caccia al fiocco di neve in pianura, in anticipo di circa un mese rispetto al bianco Natale”. “Le temperature resteranno sotto la media del periodo anche sabato e domenica; sabato avremo ancora maltempo da Nord a Sud (neve a quote collinari al settentrione), domenica è prevista invece una tregua prima di un nuovo ciclone in arrivo lunedì. Un periodo decisamente turbolento e via via più freddo con il winter vortex”, conclude Tedici. 

 

