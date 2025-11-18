spot_img
martedì 18 Novembre 2025
spot_img

La ruota della fortuna, Riccardo vince oltre 410 mila euro

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Con la vittoria da 200 mila euro, Riccardo si conferma il concorrente da record de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 17 novembre, il campione è tornato alla ‘Ruota delle Meraviglie’ e ha indovinato al primo tentativo, con una sola risposta.  

Con il trionfo di ieri, Riccardo ha superato i 410 mila euro, diventando automaticamente il più grande campione di sempre. Dopo la vittoria, è stato raggiunto dalla fidanzata Giulia. “Abbiamo cambiato la vita di questi due ragazzi”, ha commentato Gerry Scotti. 

Riccardo Piancatelli è originario delle Marche. Ha 32 anni ed è un ingegnere ambientale di Recanati (Macerata). È diventato campione nella puntata del 14 novembre. Prima dell’ultima impresa aveva già accumulato oltre 180 mila euro e vinto una Panda. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie