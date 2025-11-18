Grande successo per il Triangolare dell’Umbria di basket in carrozzina a Mantignana

Una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della solidarietà quella vissuta domenica scorsa presso l’impianto sportivo di Mantignana, dove si è svolto il “1° Triangolare dell’Umbria UISP” di basket in carrozzina. L’evento, organizzato dall’A.S.D.A. Libertas Superteam con il patrocinio della Regione dell’Umbria, dei Comuni di Corciano e Perugia e del Comitato Italiano Paralimpico, ha richiamato circa 40 atleti pronti a darsi battaglia sul parquet.

Un torneo combattuto fino all’ultimo

Tre le squadre protagoniste del triangolare: la padrona di casa Superteam Libertas Perugia, il Rieti Basket e l’Asd S. Stefano Sport. Le formazioni si sono affrontate in tre partite avvincenti, giocate con grande intensità agonistica e spirito sportivo. Una caratteristica distintiva del torneo è stata l’adozione dei parametri medico-sportivi diversificati previsti dalla UISP, che hanno garantito una partecipazione più ampia e inclusiva, permettendo a tutti gli atleti iscritti di scendere in campo e mettersi in gioco.

Al termine delle sfide, è stato il Rieti Basket a salire sul gradino più alto del podio, conquistando la vittoria del primo triangolare umbro. Tra i riconoscimenti individuali, da segnalare il premio di miglior realizzatore assegnato a Thomas Baglioni del Rieti Basket, mentre il piccolo Davide Vissani, appena 8 anni e tesserato per l’ASD S. Stefano Sport, è stato insignito come il più giovane atleta del torneo.

Il ricordo di Massimo Catarinucci

La manifestazione si è aperta con un momento di raccoglimento in memoria di Massimo Catarinucci, atleta e storico dirigente del CIP dell’Umbria recentemente scomparso, figura cara al movimento paralimpico regionale. Un tributo sentito che ha sottolineato i valori di passione e dedizione che animano questa disciplina.

Il “terzo tempo” e i ringraziamenti

Al termine delle premiazioni, le squadre e gli accompagnatori hanno partecipato al tradizionale “terzo tempo”, momento conviviale organizzato dai volontari della Pro-Loco di Mantignana, che hanno saputo creare un’atmosfera di festa e condivisione.