CloudFlare down oggi, problemi 18 novembre: da X a ChatGpt, problemi sul web

CloudFlare ha problemi e il web si inceppa. Problemi oggi, 18 novembre 2025, online per siti e applicazioni tra giochi, social e intelligenza artificiale. Lo stop al servizio che gestisce il traffico per un’enorme quantità di siti ha inevitabili ricadute sulla navigazione e sulle attività degli utenti.

Si ferma in particolare X, ex Twitter, alle prese con anomalie segnalate dagli utenti sin dalla mattinata. I problemi, in particolare, si evidenziano quando si prova a pubblicare un post. Nel momento della pubblicazione, compare il messaggio ‘Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti. Riproviamo’. Complicato, contemporaneamente, visualizzare il feed di altri utenti. Quando si prova a consultare i messaggi di altre persone, anche in questo caso ‘qualcosa è andato storto’. A dir poco complesso utilizzare Grok: l’intelligenza artificiale integrata nel social non accetta richieste.

I problemi di CloudFlare sembrano incidere anche su ChatGpt, il chatbot di intelligenza artificiale che oggi non pare funzionare alla perfezione. Il down di CloudFlare e quelli di X, tra gli altri, sono stati evidenziati in mattinata dall’impennata di segnalazioni sul sito Downdetector, che monitora le anomalie della rete e che a tratti risulta inaccessibile nel caos generale.

Cloudfare aveva programmato interventi di manutenzione per la giornata di oggi e sin dalle 11 ha fatto sapere di essere conoscenza dei problemi riscontrati da diversi clienti: “Stiamo cercando di comprendere la portata del problema e di risolverlo”. I problemi di Cloudflare hanno avuto già in passato ricadute sul regolare funzionamento del web: situazioni simili si erano già verificate nel luglio 2019 e nel giugno 2022.

