spot_img
martedì 18 Novembre 2025
spot_img

Bin Salman alla Casa Bianca, la domanda su Khashoggi irrita Trump: “Non mettetelo in imbarazzo”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump si è scagliato contro una giornalista nello Studio Ovale esortandola a non “mettere in imbarazzo” il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ospite nello Studio Ovale con domande sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso e fatto a pezzi nel consolato saudita di Istanbul nel 2018.  

“Per quanto riguarda questo gentleman, ha fatto un lavoro fenomenale – ha dichiarato Trump, aggiungendo poi a proposito del giornalista ucciso – Era estremamente controverso. Molti non lo amavano; che ti piacesse o meno, succedono delle cose. Ma Mbs non ne sapeva nulla e possiamo chiuderla qui. Non devi mettere in imbarazzo il nostro ospite”.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie