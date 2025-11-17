spot_img
lunedì 17 Novembre 2025
Sinner batte Alcaraz alle Atp Finals, ma con Carlos finisce… in parità. Il dato

Jannik Sinner si prende le Atp Finals dopo il trionfo in finale a Torino contro Carlos Alcaraz, ma c’è un dato clamoroso che racconta l’equilibrio nei confronti tra i due fuoriclasse del tennis mondiale. Ieri a spuntarla è stato l’azzurro, al termine di un match di altissimo livello e ora il bilancio dei 16 confronti è di 10-6 per lo spagnolo. Ma negli scontri diretti Sinner e Alcaraz hanno vinto (incredibilmente) lo stesso numero di punti: 1651 a testa. E se è vero che le statistiche vanno sempre pesate, questo dato va analizzato per quello che è. Un numero che racconta la divisione perfetta di un confronto che sta segnando la nuova era del tennis mondiale. Inoltre, dagli Internazionali di Roma alle Atp Finals di Torino, Sinner e Alcaraz si sono affrontati in 6 finali Major in questo lungo 2025. Una cosa mai vista. La fotografia di un dominio. 

 

