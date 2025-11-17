spot_img
lunedì 17 Novembre 2025
Sassi contro il bus del Chieti dopo sconfitta a Recanati: indagini in corso

(Adnkronos) –
Sassi contro il pullman del Chieti Calcio. Le Digos di Macerata e Chieti stanno indagando sull’agguato messo a segno ieri contro il pullman che riportava in Abruzzo la squadra neroverde dopo la sconfitta a Recanati. L’attacco è avvenuto a circa un chilometro dal casello di Loreto dell’A14, dove una ventina di tifosi ha improvvisamente occupato la carreggiata.  

La prontezza del conducente ha evitato che il gruppo venisse travolto dal bus. Alcuni sassi hanno colpito il mezzo e una pietra ha mandato in frantumi un vetro. Le indagini si starebbero concentrando sulla frangia ultrà teatina, che negli ultimi giorni ha contestato duramente società e squadra, finita nella zona bassa della classifica. Veleni e attacchi c’erano stati anche sui social.  

