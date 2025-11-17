San Martino, la Misericordia di Perugia-Olmo celebra il patrono del volontariato

La Misericordia di Perugia-Olmo ha celebrato domenica la festa annuale in occasione di San Martino di Tours, patrono del volontariato in Italia. L’evento si è svolto presso la Chiesa di Santa Maria della Speranza a Olmo di Perugia.

La giornata è iniziata alle 10.30 con l’incontro tra autorità e associazioni invitate sul piazzale della chiesa. Alle 11 si è tenuta la Santa Messa, officiata da Don Antonio Sorci, correttore spirituale della Misericordia, seguita dalla benedizione di tutti i mezzi delle Misericordie e della Croce Rossa Italiana presenti.

Tra le autorità intervenute il sottosegretario Emanuele Prisco, il consigliere regionale Cristian Betti, l’assessora ai servizi sociali del Comune di Corciano Giordana Tomassini e il consigliere delegato del Comune di Perugia Federico Phellas. Portati anche i saluti della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.

All’evento hanno partecipato le Misericordie di Magione, Tuoro, Castiglione del Lago, Montegabbione e la Croce rossa di Corciano, guidate dal rappresentante regionale delle Misericordie Ivo Massinelli.

Al termine della cerimonia, il rappresentante della Misericordia di Perugia-Olmo Armando Marcucci ha ricordato che nel 2024 l’associazione ha svolto 4.154 servizi sociali per le comunità umbre, di cui 2.355 per il Comune di Perugia e 334 per Corciano. Marcucci ha inoltre annunciato il consueto Concerto di Natale, in programma il 13 dicembre nella Chiesa di Olmo, il cui ricavato sarà devoluto al Fondo di Solidarietà del Comune di Corciano. Dopo la benedizione dei mezzi e la sfilata con le autoambulanze, la giornata è proseguita con il pranzo sociale presso il ristorante La Siesta dell’Associazione L’Unanuova di Ellera.

