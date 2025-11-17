Passante investito da un furgone alla Conca del Sole: trasportato d’urgenza in ospedale

Intorno alle 18:30 nella zona della Conca del Sole un furgone ha investito un passante. Il fatto è avvenuto nei pressi di una fermata dell’autobus, il mezzo andava in direzione Ellera. Sul posto sono intervenuti Polizia Locale di Corciano e 118 con ambulanza, che ha prestato le prime cure al ferito e provveduto al trasporto in ospedale, dove è stato ricoverato in condizioni presumibilmente gravi. Presente anche una pattuglia della Polizia di Stato.La viabilità ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso. La dinamica dell’accaduto è in corso di ricostruzione.