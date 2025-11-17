Legionella, a Milano sospetto focolaio: 11 casi con 1 morto in zona San Siro

(Adnkronos) – Un morto e altri 11 casi di Legionella a Milano dove si teme un focolaio di contagio in zona San Siro. L’Aagenzia di tutela della salute della città sta gestendo il sospetto focolaio con gli 11 casi che “presentano fattori di rischio predisponenti per l’infezione da legionella. Una persona è deceduta e, attualmente, 8 sono ricoverate”, è il primo bilancio diffuso mentre proseguono gli accertamenti.

“Sono state avviate indagini volte a identificare l’origine nel contagio con campionamenti nelle abitazioni, i cui esiti di laboratorio sono ancora in corso – informa l’Ats – e con la valutazione di altri luoghi sensibili del quartiere”. La legionella è un batterio che vive negli ambienti acquatici, da cui può diffondersi nella rete idrica delle abitazioni e di altri impianti. Il contagio avviene esclusivamente attraverso l’inalazione di minuscole gocce (aerosol) di acqua contaminata. Non è possibile il contagio da persona a persona, né bevendo l’acqua, ricordano gli esperti dell’agenzia che stanno proseguendo in queste ore con l’attività di sorveglianza epidemiologica e di completamento delle indagini ambientali.

